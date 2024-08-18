بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة: الأخضر السعودي يعبر محطة الإمارات

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة انتصاراته في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا للكرة الطائرة، بعد فوزه المثير على البلد المستضيف المنتخب الإماراتي، بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليحقق فوزه الثاني على التوالي ويرتفع رصيده إلى 6 نقاط.