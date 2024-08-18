بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة: الأخضر السعودي يعبر محطة الإمارات

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة انتصاراته في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا للكرة الطائرة، بعد فوزه المثير على البلد المستضيف المنتخب الإماراتي، بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليحقق فوزه الثاني على التوالي ويرتفع رصيده إلى 6 نقاط.
وقدم الأخضر سيمفونية رائعة بعد الأداء الرائع الذي استحقّ فيه الفوز بجدارة من خلال الضربات الساحقة والإرسالات القوية، وحوائط الصد التي استطاع فيها نجوم الأخضر فرض سيطرتهم بالعزيمة والإصرار والتركيز داخل الملعب، وظهرت الروح القتالية حتى آخر نقطة في المباراة.
وجاء الشوط الرابع من أقوى الأشواط الذي استمرّ فيه التعادل حتى النقطة 32، ليحسم الأخضر اللقاء بنتيجة 34/ 32.
ويخوض المنتخب السعودي غدًا الاثنين مباراته الثالثة أمام منتخب فلسطين عند الساعة الـ2 ظهرًا بتوقيت السعودية.