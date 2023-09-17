﻿"تياغو ألكانتارا" نجم ليفربول على رادار عدة أندية سعودية

كشف موقع "somosfanaticos" عن تنافس عدة أندية سعودية للتعاقد مع الإسباني "تياغو ألكانتارا"، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وبحسب ذات الموقع: فإن اللاعب الإسباني الذي يقترب عقده من الانتهاء مع ليفربول، ولم يتواصل معه مجلس الإدارة للتجديد بعد؛ يحظى باهتمام عدة أندية. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن طرابزون سبور، وفنربخشة التركيين، يرغبان في التعاقد مع اللاعب الإسباني؛ حيث قدم فنربخشة عرضًا لضمّه، ولكن "تياغو" رفض العرض؛ رغبة في إكمال عقده مع ليفربول.
وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي الإنجليزي، إلا أنه من المتوقّع أن تقرّر الأندية السعودية في شهر يناير تقديم بعض العروض للإسباني.
انضمّ "تياغو ألكانتارا" البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي ليفربول الإنجليزي في 2020، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2011.