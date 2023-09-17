﻿"تياغو ألكانتارا" نجم ليفربول على رادار عدة أندية سعودية

وبحسب ذات الموقع: فإن اللاعب الإسباني الذي يقترب عقده من الانتهاء مع ليفربول، ولم يتواصل معه مجلس الإدارة للتجديد بعد؛ يحظى باهتمام عدة أندية. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن طرابزون سبور، وفنربخشة التركيين، يرغبان في التعاقد مع اللاعب الإسباني؛ حيث قدم فنربخشة عرضًا لضمّه، ولكن "تياغو" رفض العرض؛ رغبة في إكمال عقده مع ليفربول.