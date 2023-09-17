دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.. "نافباهور الأوزبكي" يحل ضيفًا على الهلال

وفي المقابل يعود نافباهور إلى دور المجموعات من البطولة القارية بعد غياب استمر 13 عامًا، وهو يسعى للظهور بصورة إيجابية في المجموعة، ومحاولة العبور إلى الأدوار الإقصائية.