بعد "الديربي".. تعرَّف على أبرز ملامح مدينة الملك فهد الرياضية التي ستستضيف كأس آسيا 2027

افتُتح ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب" منذ 36 عامًا ليشهد كبرى الفعاليات الرياضية ومباريات الكرة على أرض السعودية، وقد شهد مباريات كأس العالم للشباب، ومباريات بطولة القارات الدولية (ثلاث نسخ متتالية)، وكأس الخليج لثلاث نسخ.. وتم إغلاقه الجمعة للتطوير عقب انتهاء مباراة الديربي بين الهلال والنصر، التي انتهت لصالح الهلال 3 / 0، ومن المقرر أن يعود في شكله الجديد والمتميز.
وسيعود الملعب الدولي باسم مختلف، هو مدينة الملك فهد الرياضية، بشكل يتلاءم مع خطة السعودية لتحقيق أهداف السعودية 2030م؛ إذ سيكون أضخم مدينة رياضية عالمية، تشمل ملاعب الجولف، وكرة القدم، وكرة السلة.. وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.
وتشمل خطة تطوير ملعب الملك فهد الدولي حتى يصبح مدينة الملك فهد الرياضية محاور عدة، أبرزها وأهمها الآتي: توسعة الملعب الرياضي، مضمار قابل للفك والتركيب، ملعبان مطابقان لمواصفات FIFA، ملاعب للجولف، 5 ملاعب جانبية، أكاديميات رياضية، ساحة للجماهير، متاجر ومطاعم، متحف رياضي، مسار للدراجات، تركيب شاشات بثلاثة أبعاد وملاعب رديفة.
وتشهد الرياض العديد من المشاريع التي ستغير ملامح العاصمة ضمن خطط التطوير والتقدم نحو التميز؛ لتبهر العالم أجمع بما تبتكره في عالم الترفيه ومجالات الرياضة والفن.. وقد استطاعت في الآونة الأخيرة أن تستقطب أكثرية دول العالم إلى أراضيها من أجل الترفيه والسياحة، والتعرف على السعودية وتاريخها وتراثها.
ولم تنسَ السعودية في خطتها لتحقيق أهداف السعودية 2030م تطوير وتوسعة ملعب الملك فهد الدولي؛ ليستوعب 92 ألف شخص بدلاً من 60 ألف شخص، وتصميمه بمقاييس عالمية؛ ليصبح الملعب مدينة رياضية متكاملة، يُطلق عليها مدينة الملك فهد الرياضية.
وكانت أرض ملعب الملك فهد الدولي قد استضافت البطولات الآتية:
- كأس الخليج العربي في كل من الأعوام الآتية (1988م- 2002- 2014)
- كأس العالم للشباب 1989 وحفل بي تي اس 2019
- كأس القارات 3 مرات في السنوات (1992- 1995- 1997)
ومن الجدير بالذكر أن تكلفة ملعب الملك فهد، الذي يضم الملعب الدولي، تقدر بنحو 460 مليون دولار أمريكي، ويوجد به 23 غرفة خاصة لمعلقي الراديو والتليفزيون، كما يوجد به 7 غرف بالجناح الملكي.
كما أن السعودية تستعد لإنهاء أعمال المدينة الرياضية لاستضافة مباريات كأس آسيا المقرر أن تقام على أراضي السعودية عام 2027م، وستشهد أرض مدينة الملك فهد الرياضية تلك المباريات في استهلال افتتاحها عقب التطوير الضخم الذي من المقرر أن تشهده.
وكانت السعودية قد أعلنت في شهر يناير الماضي أن لجنة السعودية 2023 معنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، والملاعب الجديدة والمطورة لاستضافة البطولة، ومن بينها ملعب الملك فهد؛ إذ سيتم رفع عدد المقاعد، وإزالة المضمار، وإنشاء مرافق جديدة.
ومن أجل ذلك تم غلق الملعب مساء الجمعة، وسيستمر إغلاقه حتى انتهاء أعمال التطوير في بداية عام 2026م.