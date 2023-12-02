بعد "الديربي".. تعرَّف على أبرز ملامح مدينة الملك فهد الرياضية التي ستستضيف كأس آسيا 2027

وتشمل خطة تطوير ملعب الملك فهد الدولي حتى يصبح مدينة الملك فهد الرياضية محاور عدة، أبرزها وأهمها الآتي: توسعة الملعب الرياضي، مضمار قابل للفك والتركيب، ملعبان مطابقان لمواصفات FIFA، ملاعب للجولف، 5 ملاعب جانبية، أكاديميات رياضية، ساحة للجماهير، متاجر ومطاعم، متحف رياضي، مسار للدراجات، تركيب شاشات بثلاثة أبعاد وملاعب رديفة.