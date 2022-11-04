رياضة

من خلال معسكر أبو ظبي.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة آيسلندا تحضيراً لكأس العالم

انتظام الثنائي "سلطان الغنام وناصر الدوسري" في المعسكر
لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات
لاعبو المنتخب السعودي خلال التدريبات
سبق
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا، الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد - أبو ظبي.

ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب "صالح الشهري" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، انتظم الثنائي "سلطان الغنام، ناصر الدوسري" في معسكر الأخضر يوم أمس الخميس، واكتفيا اليوم بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

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