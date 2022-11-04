من خلال معسكر أبو ظبي.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة آيسلندا تحضيراً لكأس العالم

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.