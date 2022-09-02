كأس العرب للناشئين 2022.. منتخبا السعودية والمغرب يكملان عقد المتأهلين إلى نصف النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى يوم 8 سبتمبر الحالي، بعد فوز منتخبي السعودية والمغرب على منتخبي العراق ومصر توالياً، مساء يوم الجمعة.