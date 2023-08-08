"سعود بن نهار" يناقش تطوير الرياضة في محافظة الطائف

شدد الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف على أهمية تطوير الأندية الرياضية في المحافظة ليكون لها موقع بين أندية الدوري السعودي.
وأكد محافظ الطائف خلال لقاء رئيس نادي وج الرياضي حنان القرشي أهمية إيجاد رؤية واضحة للعمل الرياضي لدعم الرياضات المختلفة في المحافظة والاهتمام بها، وإبراز ما يمتلكه الشباب من مهارات في العديد من الرياضات بمختلف مستوياتهم، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي، وبمتابعة وزير الرياضة.
وأوضح الأمير سعود بن نهار أن محافظة الطائف تزخر بالعديد من المواهب الرياضية، مشددًا على أن الجانب الرياضي سينال حقه من الاهتمام، ويأتي ذلك بوقوف الجميع مع أندية الطائف ومساندتها.