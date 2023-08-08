"سعود بن نهار" يناقش تطوير الرياضة في محافظة الطائف

وأوضح الأمير سعود بن نهار أن محافظة الطائف تزخر بالعديد من المواهب الرياضية، مشددًا على أن الجانب الرياضي سينال حقه من الاهتمام، ويأتي ذلك بوقوف الجميع مع أندية الطائف ومساندتها.