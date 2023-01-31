بمشاركة ممثلي اتحادات 16 لعبة.. ختام ورش عمل دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"

ويبلغ عدد ألعاب الدورة 16 لعبة؛ وهي مصارعة الذراع، والآيكيدو، والمبارزة، والملاكمة، والجوجيتسو، والجودو، والكاراتيه، والكيندو، والملاكمة والركل "الكيك بوكسنج"، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، ومصارعة السومو، والتايكوندو، والووشو؛ وأخيرًا المصارعة.