بمشاركة ممثلي اتحادات 16 لعبة.. ختام ورش عمل دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"

اختتمت أعمال ورش العمل الفنية لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، في مدينة الرياض، بمشاركة مسؤولي الرابطة العالمية لاتحادات الرياضات الدولية سبورت اكورد، وممثلي اتحادات 16 لعبة قتالية مشاركة.
وناقشت الورشة العديد من الجوانب والمواضيع الهامة التي تخص الدورة، مثل جدول المسابقات وآلية عمل لجنة المنشطات وتوعية الرياضيين عن المنشطات والتغطية الإعلامية والنقل التلفزيوني والتجهيزات الفنية، وأيضًا الخدمات الطبية المقدمة في الدورة، كما تمت مناقشة بنود تطوير وتجهيز المواقع والمنشآت، واللوائح والاشتراطات والأنظمة المتبعة في هذه النسخة والتسويق والرعايات للبطولة.
واطلعت الورش على الفعاليات المصاحبة الترفيهية والندوات الثقافية والتعليمية، والتي ستكون موجهة للجمهور عامة وللأطفال، وكذلك الفعاليات التي تقام لأول مرة مثل مشاركة لاعبي الاحتياجات الخاصة في الدورة، والدعوات الخاصة للرياضيين العالميين في الألعاب الأولمبية.
من جانب آخر تم الاتفاق بين سبورت أكورد واللجنة المنظمة على مخرجات ورش العمل الفنية وآلية العمل بدءًا من ختام هذه الورش حتى موعد انطلاق الدورة، وانتقال العمل من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ، ووضع الخطط الرئيسية التي بدورها تساهم في تقديم نسخة استثنائية واستضافة مميزة على أكمل وجه.
وعقب نهاية الورش قام مسؤولو سبورت أكورد وممثلو الاتحادات الدولية المشاركة بعدة زيارات لمواقع سياحية ومميزة داخل مدينة الرياض، مثل بوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد، ومشروع القدية، وأحياء الطريف والبجيري التاريخية، فيما أقيم حفل عشاء من اللجنة المنظمة للوفود المشاركة، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية السعودية عبد العزيز باعشن.
يذكر أن الدورة سوف تقام خلال الفترة ما بين 21 حتى 30 من أكتوبر المقبل، على ملاعب ومنشآت جامعة الملك سعود، في حين زار الوفد مرافق ومنشآت الجامعة، واطّلعوا على سير العمل والتجهيزات ورصد بعض الملاحظات ووضع المقترحات، وتوزيع الملاعب داخل الصالة الرياضية وتخصيصها لكل رياضة.
ويبلغ عدد ألعاب الدورة 16 لعبة؛ وهي مصارعة الذراع، والآيكيدو، والمبارزة، والملاكمة، والجوجيتسو، والجودو، والكاراتيه، والكيندو، والملاكمة والركل "الكيك بوكسنج"، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، ومصارعة السومو، والتايكوندو، والووشو؛ وأخيرًا المصارعة.