"الرشيدان" يستقبل بعثة الأخضر.. قبل مواجهة طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى جمهورية طاجيكستان استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان غدًا الثلاثاء على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار دوشنبه الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.
من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية طاجيكستان على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.