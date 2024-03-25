"الرشيدان" يستقبل بعثة الأخضر.. قبل مواجهة طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى جمهورية طاجيكستان استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان غدًا الثلاثاء على "الملعب المركزي" بعاصمة طاجيكستان دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.