الاتفاق ينهي استعداده للودية الثانية أمام مضيفه فارازدين الكرواتي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على ملعب سفيتي مارتن بكرواتيا، قد اشتمل على الإحماء والإطالات، ثم تمارين لياقية مع المعدّ البدني، بعد ذلك طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها الفريق في ودية الغد، ثم خاض الفريق تحدي التقسيمة والتي شهدت حماساً كبيراً بين اللاعبين تمكن خلالها الفريق البرتقالي من كسب التحدي.