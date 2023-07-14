الاتفاق ينهي استعداده للودية الثانية أمام مضيفه فارازدين الكرواتي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة مضيفه فريق فارازدين الكرواتي مساء يوم غدٍ السبت على ملعبه في كرواتيا.
ويأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي، والذي يقام في كرواتيا والذي سيستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على ملعب سفيتي مارتن بكرواتيا، قد اشتمل على الإحماء والإطالات، ثم تمارين لياقية مع المعدّ البدني، بعد ذلك طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها الفريق في ودية الغد، ثم خاض الفريق تحدي التقسيمة والتي شهدت حماساً كبيراً بين اللاعبين تمكن خلالها الفريق البرتقالي من كسب التحدي.
واختُتِم المران بتنفيذ بعض اللاعبين تدريب الكرات المتحركة والإنهاء على حراس المرمى.