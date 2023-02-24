"الوحدة" يعود لسكة الانتصارات من بوابة "أبها"

نجح فريق الوحدة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربعة الماضية بعد تغلبه خارج قواعده على مضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف، عصر يوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة 18من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة يوم التأسيس".
تقدم الضيوف مبكراً عن طريق المحترف المغربي فيصل فجر منذ الدقيقة 9 قبل أن يضيف زميله إسلام هوساوي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 19، وقلصت النيران الصديقة النتيجة لفريق أبها بتسجيل اللاعب عبدالإله بخاري "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 29.
يذكر أن المباراة شهدت هدفاً ملغىً للاعب الوحدة هزاع الغامدي في الدقيقة رقم 4 بعد لجوء حكم المباراة لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة عند النقطة رقم 19 بالمركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 22 بالمركز التاسع مؤقتاً.