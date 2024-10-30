في أسبوع "ديربيات" دوري روشن.. قمة مرتقبة بين "الاتحاد" و"الأهلي"

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، مساء غدٍ الخميس، قمة مرتقبة تجمع فريقي الاتحاد بضيفه الأهلي، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً.
ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح تعزيز موقعه في وصافة ترتيب المسابقة، متطلعًا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط في صراع الصدارة والوصول إلى النقطة الـ 24.
ويسعى الأهلي صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الأخدود، ويطمح الفريق إلى خطف نقاط الديربي وتفادي خسارة رابعة في مشواره بالدوري.
وفي ذات الجولة باليوم الأول، يحتضن ملعب نادي الشباب بالرياض مواجهة أخرى تجمع بين الشباب، رابع الترتيب بـ15 نقطة، والوحدة الذي يقع في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، في حين يستضيف الأخدود، صاحب المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، نظيره العروبة صاحب المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.