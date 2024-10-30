في أسبوع "ديربيات" دوري روشن.. قمة مرتقبة بين "الاتحاد" و"الأهلي"

وفي ذات الجولة باليوم الأول، يحتضن ملعب نادي الشباب بالرياض مواجهة أخرى تجمع بين الشباب، رابع الترتيب بـ15 نقطة، والوحدة الذي يقع في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، في حين يستضيف الأخدود، صاحب المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، نظيره العروبة صاحب المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.