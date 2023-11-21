منتخب طاجيكستان يمطر شباك باكستان بسداسية

فاز منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم خارج ملعبه، على باكستان 6-1 يوم الثلاثاء، على إستاد جناح في إسلام أباد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً منتخب الأردن مع نظيره السعودي على إستاد عمان الدولي في عمان.
وتصدرت طاجيكستان مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للسعودية، ونقطة للأردن، في حين بقي رصيد باكستان خالياً من النقاط.