منتخب طاجيكستان يمطر شباك باكستان بسداسية

فاز منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم خارج ملعبه، على باكستان 6-1 يوم الثلاثاء، على إستاد جناح في إسلام أباد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.