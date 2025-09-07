خلال المؤتمر الصحفي.. مدرب الأخضر رينارد: نفتقد هذا الثنائي أمام التشيك

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم قبل اللقاء الودي أمام منتخب التشيك، أن الأخضر يقضي أسبوعًا مميزًا في هذا البلد الجميل، مشيرًا إلى أن المواجهة الأولى أمام منتخب مقدونيا كانت تجربة مفيدة.