خلال المؤتمر الصحفي.. مدرب الأخضر رينارد: نفتقد هذا الثنائي أمام التشيك

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم قبل اللقاء الودي أمام منتخب التشيك، أن الأخضر يقضي أسبوعًا مميزًا في هذا البلد الجميل، مشيرًا إلى أن المواجهة الأولى أمام منتخب مقدونيا كانت تجربة مفيدة.
وقال رينارد: "لعبنا مباراتنا الأولى ضد مقدونيا وكانت جيدة بالنسبة لنا، وغدًا ستكون مواجهة أقوى أمام التشيك، لذا علينا أن نكون في كامل الجاهزية". وأضاف: "الأمر مهم جدًا بالنسبة لنا من أجل شهر أكتوبر القادم، الذي سنخوض فيه مباراتين حاسمتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم".
وعن معرفته بمنتخب التشيك أوضح: "بالطبع أعرفه جيدًا، شاهدت مباراته الأخيرة ضد الجبل الأسود، وأتوقع أن يكون غدًا مختلفًا، فهو فريق قوي، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها مواجهة ودية مهمة للتحضير للمباريات الرسمية".
وكشف المدرب الفرنسي عن الغيابات قائلاً: "فقدنا أربعة لاعبين في المباراة الأولى، والآن سنفتقد نواف العقيدي وناصر الدوسري، لكننا سنستعيد سالم الدوسري وزياد الجهني".
من جانبه، قال لاعب الأخضر سعد آل موسى: "قدمنا أداءً جيدًا أمام مقدونيا، ونسعى لتقديم مستوى مميز ضد التشيك، حتى نُنهي المعسكر بأفضل صورة، وكل ذلك من أجل هدفنا الكبير وهو كأس العالم 2026".
وعن شعوره بارتداء شعار المنتخب، أكد: "إنه شعور بالفخر، ويجب أن أعمل بجد للبقاء ضمن التشكيلة". وأضاف: "أجواء المعسكر رائعة، ونحن نعمل بجد، ونتمنى أن نحقق الفوز في مباراة الغد".