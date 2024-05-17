"يوفنتوس" يقيل "أليغري".. ويقربه من "الاتحاد"

وتأتي إقالة ماسيمليانو أليغري، في مصلحة نادي الاتحاد، الذي يتأهب في الأيام القليلة القادمة للإعلان عن مدربه الجديد، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق من أجل عودة الفريق للمنافسة على البطولة في الموسم المقبل.