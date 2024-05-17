"يوفنتوس" يقيل "أليغري".. ويقربه من "الاتحاد"

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً اليوم الجمعة إقالة مدربه ماسيمليانو أليغري قبل عام على انتهاء عقده بسبب "السلوك أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا الذي اعتبره النادي غير متوافق مع قيم يوفنتوس".
وقال بطل كأس إيطاليا في بيان رسمي نشر في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن تصرفات أليغري في نهائي كأس إيطاليا وفي محيطها "لم تكن متوافقة مع قيم يوفنتوس وأولئك الذين يجب أن يمثلوا النادي".
وأضاف البيان "يعلن يوفنتوس أنه أعفى ماسيميليانو أليغري من منصبه كمدرب للفريق الأول.. صدر عن المدرب سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا والتي اعتبرها النادي غير متوافقة مع قيم يوفنتوس والسلوك الذي يجب أن يتحلى به أولئك الذين يمثلونه.
وتابع "ينهي النادي فترة التعاون التي بدأت في عام 2014، واستؤنفت في عام 2021، وانتهت بنهائي كأس إيطاليا. يتمنى النادي حظاً سعيداً لماسيميليانو أليغري في مساعيه المستقبلية".
وكانت هذه هي الفترة الثانية لأليغري على مقاعد بدلاء يوفنتوس بعد موسم 2014-2019، ثم تمت إقالته في 17 مايو 2019، وفي نفس اليوم والشهر من العام الحالي صدر قرار إقالته اليوم الجمعة.
وفي المواسم الثمانية، فاز أليغري بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربع نسخ من كأس إيطاليا ولقبين من كأس السوبر الإيطالي.
وكانت وسائل إعلامية قد كشفت خلال الساعات الماضية دخول المدير الفني لفريق ليوفنتوس الإيطالي ماكسميليانو إليغري ضمن القائمة المرشحة لتدريب نادي الاتحاد في الموسم الجديد.
وتتجه إدارة نادي اتحاد جدة، لإقالة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بسبب التذبذب على المستوى الفني، الذي يعيشه الفريق تحت قيادته، مما أدى لتراجع النتائج، وجعله يفقد لقب بطل الدوري السعودي، بعدما حققه الموسم الماضي بعد غياب لسنوات طويلة.
وتأتي إقالة ماسيمليانو أليغري، في مصلحة نادي الاتحاد، الذي يتأهب في الأيام القليلة القادمة للإعلان عن مدربه الجديد، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق من أجل عودة الفريق للمنافسة على البطولة في الموسم المقبل.