"الفيصل" يصل البحرين لترؤس الوفد السعودي في الألعاب الآسيوية

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، لترؤس بعثة المملكة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "المنامة 2025"، التي تُفتتح رسميًا غدًا الأربعاء، برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وكان في مقدمة مستقبلي "الفيصل" فور وصوله، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما وصل مع "الفيصل" اليوم، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب رئيس البعثة السعودية، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد زار اليوم الثلاثاء، معسكر فريق السعودية الإعدادي للدورة، المقام في نادي القادسية بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من لاعبي وإداريي المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة.
وطالب "الفيصل" خلال لقائه باللاعبين واللاعبات، بالظهور بمستوى مشرّف يعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور كبير، بفضل الدعم السخي وغير المسبوق الذي توليه القيادة الحكيمة – حفظها الله – للقطاع الرياضي، مما أسهم في ولادة مواهب سعودية واعدة تمثل النواة الحقيقية للرياضة بالمملكة في الاستحقاقات المستقبلية.
وتشارك المملكة في الدورة بـ215 لاعبًا ولاعبة، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، يمثلون 21 رياضة هي: السباحة، وألعاب القوى، والمصارعة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والهجن، والدراجات، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، وكرة قدم الصالات، والجولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والجودو، وفنون القتال المتنوع، والملاكمة التايلندية، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة، كونها إحدى المحطات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب "داكار 2026"، كما تُعد هذه الدورة الأولى من نوعها منذ 12 عامًا، وتحديدًا منذ النسخة الثانية التي أقيمت عام 2013م في نانجينغ الصينية.
رفع العلم السعودي في قرية الرياضيين
جرت مساء اليوم الثلاثاء مراسم رفع العلم السعودي في مركز البحرين العالمي للمعارض بالعاصمة المنامة، حيث رُفع العلم بحضور عدد من أعضاء البعثة السعودية الإدارية واللاعبين واللاعبات.
وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة جاهزية المركز لاستضافة فعاليات حفل الافتتاح، المقرر إقامته عند السادسة من مساء غدٍ الأربعاء.
الطائرة السعودية تتألق برًا وبحرًا
فاز المنتخب السعودي للكرة الطائرة اليوم الثلاثاء على نظيره الأوزبكي، في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة من مسابقة الكرة الطائرة للصالات.
وشهدت المباراة إثارة وندية امتدت لثلاث ساعات، أنهاها "الأخضر" بثلاثة أشواط مقابل شوطين لأوزبكستان (25–22، 29–31، 16–25، 27–25، 15–10).
وفي الكرة الشاطئية، فاز المنتخب السعودي على نظيره المالديفي ضمن مواجهات اليوم الثاني للمجموعة الأولى، وكسب اللقاء بثنائية نظيفة بنتيجة (21–6، 21–8) عبر الثنائي هادي الجرفي وعلي العوامي.
قدم الصالات تحت 17 عامًا يختتم معسكره
اختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء معسكره التدريبي الذي أُقيم في مدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025".
وأجرى "أخضر الصالات" مساء اليوم آخر تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني مبارك الشهراني، حيث ركّز الجهاز الفني على مراجعة أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية ضمن التحضيرات النهائية قبيل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني صباح غدٍ الأربعاء إلى مملكة البحرين، استعدادًا لخوض منافسات الدورة القارية، في مشاركة تُعد الأولى من نوعها للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا في هذا المحفل الآسيوي.