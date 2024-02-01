جاكوبس : "بنزيما" يجتمع بمسؤولي الاتحاد لمناقشة الخطط الصيفية للفريق

يجري الفرنسي كريم بنزيما حاليًا المزيد من المحادثات مع مسؤولي الاتحاد هذا الأسبوع لمناقشة الخطط الصيفية وتنقية الأجواء بعد انتهاء يناير الصعب.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي "بن جاكوبس" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن كل من إدارة الاتحاد وصانعي الصفقات السعوديين يرغبون في القيام بعمل أوسع خلال الموسم المقبل.
وشدد "بن جاكوبس" على أن الاتحاد لم يعط قط الضوء الأخضر لكريم بنزيما للرحيل أو طلب اللاعب الفرنسي رسميًا المغادرة.
وأشار الصحفي إلى أن ليون الفرنسي قد فكر بالفعل في إعادة بنزيما بالميركاتو الشتوي، لكن ذلك كان مستحيلاً دون تخفيض كبير في الأجور.
وأكد أن الاتحاد أيضًا كان سيرفض أي عروض تصل إلى اللاعب، كما أنه لم يتم تقديم عروض ملموسة من الدوري الإنجليزي للاعبي الدوري السعودي.
وانضم كريم بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال مدريد الإسباني.