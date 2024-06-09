أمير الباحة يستقبل مساعد وزير الرياضة ويبحث أوضاع واحتياجات أندية المنطقة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بمكتبه في مقر الإمارة اليوم، مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية المهندس ثامر بن أسلم باسنبل، والوفد المرافق، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع.