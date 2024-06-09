أمير الباحة يستقبل مساعد وزير الرياضة ويبحث أوضاع واحتياجات أندية المنطقة

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بمكتبه في مقر الإمارة اليوم، مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية المهندس ثامر بن أسلم باسنبل، والوفد المرافق، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع.
واطلع أمير الباحة في بداية اللقاء على جهود وزارة الرياضة في مجال تطوير المنشآت الرياضية بالمنطقة، واحتياجاتها، كما تمت مناقشة أوضاع أندية المنطقة، واستعراض مشروع تطوير مدينة الملك سعود الرياضية، واستعراض الخطة المستقبلية لتطوير جميع مرافق المدينة الرياضية.
بعد ذلك بحث أمير منطقة الباحة وضع منشأة نادي الحجاز في بلجرشي، واستئناف العمل به لإنجاز المشروع، إضافة إلى احتياجات أندية المنطقة لمنشآت حديثة، تخدم الرياضة والرياضيين بالمنطقة، مع تفعيل البرامج والفعاليات الرياضية خلال صيف هذا العام.
من جانبه، أعرب مساعد وزير الرياضة عن شكره لأمير الباحة على حرصه ومتابعته الدائمة على أعمال ونشاطات وزارة الرياضة بالمنطقة، واهتمام وزير الرياضة وتوجيهاته الدائمة بخدمة المنطقة في جميع المجالات الرياضية.