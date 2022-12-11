بمشاركة 16 فريقاً.. انطلاق بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس للبنات

وحلت فرق الثانوية الرابعة عشرة بعرعر والثانوية التاسعة بعنيزة والثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثالثة عشرة بالقريات ومدارس التربية الأهلية بالرياض والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك والثانوية السابعة بحائل وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة والثانوية الأولى بجازان والثانوية الحادية عشرة بأبها والثانوية الثالثة بنجران وثانوية دار الحنان بجدة ومدرسة الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الثامنة بمكة المكرمة، في أربع مجموعات، حيث جاء في المجموعة الأولى فرق الثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثامنة بمكة المكرمة والثانوية الأولى بجازان والثانوية السابعة بحائل، بينما جاء في المجموعة الثانية فرق، مدارس الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الرابعة بعرعر والثانوية الحادية عشرة بأبها والثانوية الثالثة بنجران، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق، مدارس التربية الأهلية بالرياض والثانوية التاسعة بعنيزة وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة والثانوية الثالثة عشرة بالقريات، في حين ضمت المجموعة الرابعة كلاً من فرق ثانوية دار الحنان بجدة والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة.