لاعب الهلال البرتغالي "كانسيلو ": الدوري السعودي أصبح أسطوريًا

أكد الدولي البرتغالي "كانسيلو" ، ظهير أيمن فريق الهلال ، أن الدوري السعودي قوي جدًا وعلى درجة كبيرة من التنافس بين جميع الأندية.
وتابع "كانسيلو " خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كرواتيا والبرتغال: "ربما لا يعرف الكثيرون المستوى الكبير الذي وصل له الدوري السعودي من التطور، في وجهة نظري أنه أصبح أسطوريًا ، هناك عدد من النجوم قادمون إلى الدوري السعودي مستقبلاً".
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه يشعر بأنه في حالة فنية وبدنية مميزة بقميص الهلال، معربًا عن سعادته بالوجود في السعودية.
ويواجه المنتخب البرتغالي مباراة مهمة في مشواره بدوري الأمم الأوروبية أمام مضيفه الكرواتي غدًا الاثنين.