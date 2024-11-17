لاعب الهلال البرتغالي "كانسيلو ": الدوري السعودي أصبح أسطوريًا

وتابع "كانسيلو " خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كرواتيا والبرتغال: "ربما لا يعرف الكثيرون المستوى الكبير الذي وصل له الدوري السعودي من التطور، في وجهة نظري أنه أصبح أسطوريًا ، هناك عدد من النجوم قادمون إلى الدوري السعودي مستقبلاً".