غدًا انطلاق فئة "جذاع" في مهرجان ولي العهد للهجن

وستخوض فئة الجذاع 38 شوطًا في اليوم التاسع والعاشر من المهرجان؛ بحيث تقطع 969 مطية، مسافة 190 كلم، بواقع (5 كلم) هي مسافة كل شوط على مدار يومين في فترتين؛ الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحًا، وتنطلق المسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا.