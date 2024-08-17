غدًا انطلاق فئة "جذاع" في مهرجان ولي العهد للهجن

تنطلق غدًا الأحد، منافسات فئة "جذاع" ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف ولمدة يومين، وهي الفئة الرابعة المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان.
وستخوض فئة الجذاع 38 شوطًا في اليوم التاسع والعاشر من المهرجان؛ بحيث تقطع 969 مطية، مسافة 190 كلم، بواقع (5 كلم) هي مسافة كل شوط على مدار يومين في فترتين؛ الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحًا، وتنطلق المسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا.
وبدأت فعاليات المهرجان في العاشر من أغسطس الجاري، بمنافسات فئة المفاريد (4540 مطية) على مدى ثلاثة أيام، تليها فئة الحقايق (3104 مطايا) على مدى ثلاثة أيام؛ فيما اختتمت اليوم منافسات فئة اللقايا (1680 مطية) التي أقيمت على مدى يومين.