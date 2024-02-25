بعد الفوز على الاتحاد.. سيدات الأهلي في صدارة دوري الطائرة

تصدر الأهلي الجولة الثانية من منافسات دوري السيدات للكرة الطائرة (المرحلة الثانية) التي يستضيفها نادي النصر بالعاصمة الرياض، وذلك بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط .
كما فاز النصر على الزلفي بثلاثة أشواط دون مقابل، وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس تغلب القادسية على فيد بثلاثة أشواط دون مقابل.
وسيكون غدًا الاثنين راحة لجميع الفرق على أن تختتم البطولة الثلاثاء المقبل، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي القادسية وفيد 1 ظهراً، ويلعب الأهلي والزلفي 2 ظهراً، وتختتم المباريات بمواجهة النصر والاتحاد 4 عصراً.