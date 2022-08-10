استعداداً لكأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة يشارك في بطولة العين الدولية

قائمة الأخضر

ضمّت قائمة منتخب الطائرة كلًا من: أحمد البخيت، أسعد عزوز، نواف البخيت، إبراهيم مجرشي، موفق المطيري، حسن العبدالباقي، منتظر العبدالباقي، حسين المريط، حسن الوثلان، وسام الجهني، أحمد المعبدي، عمر النجراني، عبدالله الزهراني، ووليد العبيدي.