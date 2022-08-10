استعداداً لكأس التحدي الآسيوي.. أخضر الطائرة يشارك في بطولة العين الدولية

تغادر غدًا الخميس بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة إلى دبي، وذلك للمشاركة في البطولة الدولية التي يستضيفها نادي العين الإماراتي، بمشاركة المنتخب السعودي الأول ونادي الزمالك المصري والعربي القطري وغاز الجنوب العراقي والأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري.
وتأتي هذه المشاركة استعداداً لبطولة كأس التحدي الآسيوي التي ستقام في قرغيزستان خلال الفترة من 26/ 8 إلى 4/ 9 المقبل.
ويشرف على تدريب المنتخب فنياً الصربي فلادان افروميتش ومساعد مدرب الوطنيان شريف الخليفة وإسماعيل خيبري، ومدير المنتخب محمد الشراري، وإحصائي بويان ستوبار وإخصائي علاج علي آل قنبر.
قائمة الأخضر
ضمّت قائمة منتخب الطائرة كلًا من: أحمد البخيت، أسعد عزوز، نواف البخيت، إبراهيم مجرشي، موفق المطيري، حسن العبدالباقي، منتظر العبدالباقي، حسين المريط، حسن الوثلان، وسام الجهني، أحمد المعبدي، عمر النجراني، عبدالله الزهراني، ووليد العبيدي.