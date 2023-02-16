توجهما "عبد الله بن فهد".. إبراهيم والشربتلي بطلا افتتاحية "بطولة الرياض الدولية" لقفز الحواجز

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيداً جديداً على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.