توجهما "عبد الله بن فهد".. إبراهيم والشربتلي بطلا افتتاحية "بطولة الرياض الدولية" لقفز الحواجز

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات، الفارس عبدالله الشربتلي بلقب الشوط الثاني "جولتين في جولة" بارتفاع 1.40 متراً، في افتتاح بطولة الرياض الدولية لقفز الحواجز والمقامة حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ونجح الشربتلي في خطف لقب الشوط بعد أن سجل زمناً وقدره 26.54 ثانية، فيما حلت ثانياً الفارسة التايلاندية جاناكا بورن بزمن وقدره 29.05 ثانية، وجاء الفارس ناصر الشواف ثالثاً بزمن وقدره 29.41 ثانية.
كما توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبد الله، الفارس عبدالله إبراهيم بلقب الشوط الأول "ضد الزمن" بعد أن نجح في خطف لقب الشوط إضافة لكسره الزمن المسجل باسم الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي والبالغ 49.38 ثانية بارتفاع 1.35 متراً، حيث سجل زمناً وقدره 48.06 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس بدر الفرد بزمن وقدره 49.50 ثانية.
وانطلقت البطولة اليوم الخميس على أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام في السعودية في ميدان مغلق.
ويشارك في بطولة الرياض الدولية 81 فارساً وفارسةً من المملكة العربية السعودية والأردن والجزائر والنرويج وإيطاليا والبحرين وتايلاند ولبنان.
وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي الاتحاد السعودي للفروسية لاختبار الجاهزية للحدث الأكبر المتمثل باستضافة الرياض بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ الاستضافة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد اختار في الـ17 من نوفمبر عام 2019م، المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024م، حيث يأتي هذا الاختيار تأكيداً جديداً على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.