الأخضر يواصل تحضيراته لموقعة إندونيسيا.. وانتظام الثنائي سعود عبدالحميد والصحفي بالتدريبات

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد برنامجه التدريبي ضمن معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.