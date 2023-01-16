صافرة القطري "الجاسم" تضبط قمة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

تضبط صافرة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الودية الخميس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة".