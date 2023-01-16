صافرة القطري "الجاسم" تضبط قمة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

تضبط صافرة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الودية الخميس المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة".
ويعاون الجاسم الثنائي طالب سالم وسعود أحمد، بالإضافة إلى خميس المري في حكم الفيديو المساعد.
يُذكر أن الجاسم شارك في إدارة مباريات كأس العالم التي استضافتها قطر العام الماضي، وأدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي انتهت بفوز كرواتيا على المغرب.
ويخوض كريستيانو رونالدو ( قائد فريق نجوم الهلال والنصر) مباراته الأولى في السعودية، بعد صفقة الانتقال الكبيرة الشهر الماضي، عندما يقود هجوم الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي.