عبر البوابة التركية وبتوهُّج "رونالدو" و"نيفيز".. البرتغال إلى ثُمن النهائي بـ"اليورو"

تأهَّل منتخب البرتغال على الدور ثُمن النهائي عقب فوزه الكبير على نظيره التركي (3-0) مساء اليوم السبت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.