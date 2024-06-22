عبر البوابة التركية وبتوهُّج "رونالدو" و"نيفيز".. البرتغال إلى ثُمن النهائي بـ"اليورو"

تأهَّل منتخب البرتغال على الدور ثُمن النهائي عقب فوزه الكبير على نظيره التركي (3-0) مساء اليوم السبت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
افتتح "بيرنارد سيلفا" أهداف المنتخب البرتغالي من تصويبة قوية، سكنت شباك الحارس ألتاي بايندير في الدقيقة الـ22.
لم يكد منتخب تركيا يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه ثاني الأهداف بعد 6 دقائق فقط، وهذه المرة بواسطة النيران الصديقة، حينما حوّل المدافع أكايدن الكرة إلى داخل شباك فريقه بالخطأ.
وضاعف البرتغال غلته التهديفية بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني عن طريق "برونو فيرنانديز" بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من كريستيانو رونالدو، لم يتوانَ في إيداعها الشباك، وذلك في الدقيقة الـ55.
وبهذه التمريرة الحاسمة واصل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية؛ إذ بات صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (7) في تاريخ البطولة منذ عام 1968، إلى جانب كونه أفضل هداف في تاريخ بطولة أمم أوروبا.