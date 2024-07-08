المغربي حسين عموتة مدربًا للجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول حتى عام 2026.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صورًا لتوقيع عقد المدرب الجديد، وعلق عليها: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد.. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026".
وكان المدرب حسين عموتة قد توصل لاتفاق بشأن فسخ عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم الشهر الماضي، ليترك تدريب المنتخب الأول.
وحقق "عموتة" نجاحًا لافتًا مع المنتخب الأردني تمثّل بالوصول إلى نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر، والوصول إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.