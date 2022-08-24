فوز العراق على المغرب.. وجزر القمر على موريتانيا.. ومصر تفوز على السعودية

استكملت أمس الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تُقام في الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل في مدينة وهران بالجمهورية الجزائرية.