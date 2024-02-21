مدرب الاتحاد "غالاردو": نرغب في السيطرة منذ البداية.. ولو بدأنا نحن بالتسجيل سيكون الأمر أسهل

واستطرد المدرب: "نحن نتدرب حالياً على سرعة انتقال الكرة والتحركات السريعة، كما نعتمد على الحلول الإبداعية والكثافة الهجومية، ويجب أن نكون أول من نبادر للهجوم دون الانتظار في ملعبنا، ولو بدأنا نحن بالتسجيل سيكون الأمر أسهل".