مدرب الاتحاد "غالاردو": نرغب في السيطرة منذ البداية.. ولو بدأنا نحن بالتسجيل سيكون الأمر أسهل

أكد الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب فريق الإتحاد الأول لكرة القدم أن كل من بالفريق متحمس وفي كامل الاستعداد لخوض مباراة الغد أمام نافباخور بمنافسات دوري أبطال آسيا.
ويستعد الاتحاد غداً الخميس لمواجهة نظيره نافباخور، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2024.
وقال غالاردو خلال مؤتمر صحفي: "نحن عملنا على تجهيز اللاعبين ليظهروا بأفضل مستوى لائق، وبشكل مشرف في المباراة، نرغب في السيطرة على المواجهة منذ بداية اللقاء مثلما حدث في مواجهة الذهاب".
وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه حتى الآن لم يعطِ للاعبين أسماء التشكيلة المشاركة باللقاء، ولكن بعد تدريب الليلة سيكون قراره النهائى للخماسي الأجنبي.
واستطرد المدرب: "نحن نتدرب حالياً على سرعة انتقال الكرة والتحركات السريعة، كما نعتمد على الحلول الإبداعية والكثافة الهجومية، ويجب أن نكون أول من نبادر للهجوم دون الانتظار في ملعبنا، ولو بدأنا نحن بالتسجيل سيكون الأمر أسهل".
وختم المدرب لقاءه قائلاً: "العلاقة بين اللاعبين والجمهور حب متبادل، ونحن نأمل أن نقدم لهم الأداء الذي يجعلنا نستحق هذا الدعم والمساندة الكبيرة منهم".