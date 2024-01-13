بالصور.. رئيس نادي برشلونة يزور مخيم مبيت رالي داكار في الرياض

زار رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم السبت، مخيم مبيت رالي داكار 2024 في الرياض، الذي تحتضنه المملكة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير2024، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.