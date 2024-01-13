بالصور.. رئيس نادي برشلونة يزور مخيم مبيت رالي داكار في الرياض

زار رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم السبت، مخيم مبيت رالي داكار 2024 في الرياض، الذي تحتضنه المملكة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير2024، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.
ونشر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صورًا لزيارة رئيس نادي برشلونة للمخيم وعلق عليها: "رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل يستقبل رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا في زيارة مميزة لمخيم مبيت رالي داكار 2024 في الرياض".
ويأتي تواجد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في العاصمة الرياض، على خلفية مشاركة فريقه في بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي تحتضنه المملكة للمرة الرابعة على التوالي.