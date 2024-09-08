وزير الرياضة "الفيصل" : نجاح بطولة الماسترز السعودية للسنوكر بفضل دعم واهتمام قيادة وطننا الغالي

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن نجاح بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في نسختها الأولى، جاء بفضل دعم واهتمام القيادة.