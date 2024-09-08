رياضة

وزير الرياضة "الفيصل" : نجاح بطولة الماسترز السعودية للسنوكر بفضل دعم واهتمام قيادة وطننا الغالي

وزير الرياضة "الفيصل" : نجاح بطولة الماسترز السعودية للسنوكر بفضل دعم واهتمام قيادة وطننا الغالي
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أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن نجاح بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في نسختها الأولى، جاء بفضل دعم واهتمام القيادة.

وقال وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) : "بدعم واهتمام قيادة وطننا الغالي.. شهدنا ختام بطولة العالم للسنوكر بمشاركة أبرز النجوم العالميين، في استمرار لمسيرة النجاح والتميز التي تشهدها مملكتنا الغالية بمختلف المجالات".

وقدم "الفيصل" المباركة للفائز بلقب البطولة اللاعب الإنجليزي جود ترامب، قائلاً: "ألف مبروك للبطل الفائز جود ترامب.. وحظًّا أوفر لبقية النجوم".

وزير الرياضة
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السنوكر
بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

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