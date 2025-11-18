بمشاركة 6 أندية.. استحداث دوري الدرجة الأولى للناشئات في موسم 2025-2026

وفي هذا الإطار، أعربت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخرها بإطلاق هذا الدوري قائلة: “نفخر باستحداث دوري الدرجة الأولى للناشئات، كخطوة مهمة نحو بناء قاعدة قوية من اللاعبات الصغيرات. هذه البطولة تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، وتعكس حرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية مستدامة تدعم مسار تطوير كرة القدم النسائية في المملكة.”