بمشاركة 6 أندية.. استحداث دوري الدرجة الأولى للناشئات في موسم 2025-2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استحداث دوري الدرجة الأولى للناشئات تحت 17 عامًا ضمن منافسات الموسم الرياضي 2025-2026، في خطوة نوعية تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسات الرياضية وصناعة جيل واعد يمثل مستقبل كرة القدم النسائية في المملكة.
ويشارك في النسخة الأولى من البطولة ستة أندية هي: منجم المواهب، الترجي، نادي جدة يونايتد، نجمة جدة، العنقاء، واليرموك، وقد تم توزيعها على مجموعتين في جدة تلعبان بنظام الدوري الكامل على دورين.
يتأهل إلى المرحلة النهائية أربعة أندية أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، وتقام مباريات المرحلة النهائية بطريقة التجمع اعتبارًا من دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وينطلق الدوري في 24 نوفمبر الحالي، على أن يُتوّج الفريق الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للناشئات، ويحجز مع صاحب المركز الثاني بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز للناشئات في الموسم المقبل.
ورصد الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز مالية للبطولة، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الأول على 75,000 ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني 70,000 ريال، ويُمنح الفريق صاحب المركز الثالث 65,000 ريال، وذلك دعمًا للأندية وتشجيعًا للمنافسة الإيجابية واستمرار تطوير المواهب الشابة.
وفي هذا الإطار، أعربت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخرها بإطلاق هذا الدوري قائلة: “نفخر باستحداث دوري الدرجة الأولى للناشئات، كخطوة مهمة نحو بناء قاعدة قوية من اللاعبات الصغيرات. هذه البطولة تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، وتعكس حرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية مستدامة تدعم مسار تطوير كرة القدم النسائية في المملكة.”
ويُعد هذا الدوري محطة جديدة في مسيرة تطوير الفئات السنية النسائية، تأكيدًا على التزام الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعم المواهب الشابة وتمكينها من تمثيل المملكة في المستقبل بأفضل صورة.