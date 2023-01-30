خلال الفترة من 30 يناير -1 فبراير المقبل.. "البيت السعودي" بالمنامة يُعرِّف زاوَّرَه بملف استضافة المملكة كأسَ آسيا 2027

ويعرّف "البيت السعودي" بالملاعب المرشحة لاستضافة المباريات، إلى جانب أقسام وأجنحة متعددة؛ منها منطقة الضيافة التي تسعى إلى إبراز ملامح الثقافة السعودية للزوار من رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية، وأعضاء الاتحاد الآسيوي، والإعلاميين، والشخصيات المؤثرة في المجال الرياضي، حيث ستقدم المنطقة القهوة السعودية؛ رمز الكرم والحفاوة والضيافة، إضافة إلى تقديم أصناف منوعة من التمور، وباقة مختارة من المأكولات الشعبية التي تمثل مناطق المملكة الـ13.