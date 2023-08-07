تقارير.. الأهلي يحسم صفقة مدافع روما "روجير إيبانيز".. و"مورينيو" يؤكد

أتم النادي الأهلي السعودي تعاقده مع البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق روما الإيطالي، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عن انتقال المدافع روجير إيبانيز للنادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وكتب مورينيو منشوراً عبر حسابه الموثق على منصة "إنستغرام" قال فيه: "كن سعيدًا.. أعلم أنك ستفتقدني.. الآن يمكنك أن تعزمني رفقة طاقمي على عشاء فاخر.. استمتع بالمملكة العربية السعودية".
من جانبه، قال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة أكس "تويتر" سابقاً" :روجيه إيبانيز للأهلي، صفقة سارية مقابل 28 مليون يورو رسوم مضمونة، بالإضافة إلى إضافات تصل إلى أكثر من 30 مليون يورو باقة إجمالية لنادي روما".
وأضاف: "تمت الموافقة على اتفاق لمدة أربع سنوات، وسيتم إجراء العلاج الطبي اليوم؛ الأهلي سيركز الآن على زيلينسكي".
وذكر الصحافي الإيطالي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تم" الاتفاق بين روجير إيبانيز والأهلي، قيمة شراء العقد 25 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين كمتغيرات، وراتب سنوي للاعب يبلغ قيمته 10 ملايين يورو، لمدة 3 مواسم".
وانضم إيبانيز إلى روما في عام 2021 قادمًا من أتالانتا، وينتهي عقده مع روما في يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية حاليًّا 30 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وكان الأهلي حسم 4 صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة للجناح الفرنسي سان ماكسيمان.