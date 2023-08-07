تقارير.. الأهلي يحسم صفقة مدافع روما "روجير إيبانيز".. و"مورينيو" يؤكد

من جانبه، قال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة أكس "تويتر" سابقاً" :روجيه إيبانيز للأهلي، صفقة سارية مقابل 28 مليون يورو رسوم مضمونة، بالإضافة إلى إضافات تصل إلى أكثر من 30 مليون يورو باقة إجمالية لنادي روما".