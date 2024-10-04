ألعاب السعودية 3: "سعود بن جلوي" يتوّج الفائزين في مسابقة التجديف الساحلي

يُذكر أن دورة الألعاب السعودية تُقام للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 52 رياضة في الألعاب المختلفة؛ حيث يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز مجموعها يتجاوز 200 مليون ريال، وسيحصل الفائز ببطولة التجديف الساحلي بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية على 300 ألف ريال، والبرونزية على 100 ألف ريال.