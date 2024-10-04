ألعاب السعودية 3: "سعود بن جلوي" يتوّج الفائزين في مسابقة التجديف الساحلي

توّج الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم الجمعة، الفائزين في مسابقة التجديف الساحلي ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، التي استمرت يومين، وذلك بشاطئ الكوكيان بكورنيش أبحر.
وحصل "راكان علي رضا" على الميدالية الذهبية لفئة الرجال، ونال الميدالية الفضية تركي العارف، في حين حقّق مؤيد الرشيدي الميدالية البرونزية، بينما حصلت على الميدالية الذهبية "هيا المامي" في فئة السيدات، ونالت "إسراء قادري" الميدالية الفضية، وحقّقت "يسرا ملائكة" الميدالية البرونزية.
يُذكر أن دورة الألعاب السعودية تُقام للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 52 رياضة في الألعاب المختلفة؛ حيث يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز مجموعها يتجاوز 200 مليون ريال، وسيحصل الفائز ببطولة التجديف الساحلي بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية على 300 ألف ريال، والبرونزية على 100 ألف ريال.