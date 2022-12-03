كأس العالم قطر 2022: حامل اللقب "فرنسا" يسعى لتفادي "كمين" بولندا.. وإنجلترا في مواجهة السنغال

تُستكمل اليوم الأحد مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022 بمواجهتَين مثيرتَين على النحو الآتي:
يحتضن ملعب الثمامة قمة منتظرة، تجمع حامل اللقب في 2018 المنتخب الفرنسي (لقبَيْن) ونظيره البولندي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
فرنسا تربعت على قمة مجموعتها الرابعة برصيد 6 نقاط، وتسعى لمصالحة جماهيرها، ومسح الصورة السيئة الأخيرة حينما خسرت أمام تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وفي المقابل يأمل رفاق الهداف الكبير "ليفاندوفيسكي" عبور محطة "الديوك" إلى ربع النهائي، واسعاد جماهير بولندا.
موقعة مثيرة ومرتقبة، تجمع منتخب إنجلترا (حامل اللقب لمرة واحدة) ونظيره السنغال، وذلك عند العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب البيت.
السنغال "ممثل إفريقيا" يسعى لكسر عقدة مواجهات إنجلترا مع المنتخبات الإفريقية، وتحقيق انتصار أول وغالٍ، يدفعه للدور ربع النهائي.
في المقابل جاء تأهُّل إنجلترا بعد الإمساك بصدارة المجموعة الثانية (7 نقاط).