كأس العالم قطر 2022: حامل اللقب "فرنسا" يسعى لتفادي "كمين" بولندا.. وإنجلترا في مواجهة السنغال

موقعة مثيرة ومرتقبة، تجمع منتخب إنجلترا (حامل اللقب لمرة واحدة) ونظيره السنغال، وذلك عند العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب البيت.