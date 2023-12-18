بمشاركة أربعة فرق.. الرياض تحتضن السوبر الإيطالي في يناير2024

وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يلعب النهائي في 22 منه.