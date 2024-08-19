"المسابقات" تصدر مواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعرف عليها

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدول مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تنطلق خلال الفترة من يوم 22 وحتى 25 سبتمبر المقبل.
ويدشن فريقا الأخدود والعربي النسخة القادمة من بطولة كأس الملك، حينما يلتقيان يوم 22 سبتمبر المقبل، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، وفي نفس اليوم يواجه القادسية العروبة، والوحدة يلاقي الفيصلي.
وفي اليوم التالي، تقام خمس مباريات، حيث يلتقي الفيحاء مع الباطن، والحزم مع النصر، والطائي مع الخليج، والاتفاق مع العدالة، والأهلي مع الجندل.
وتقام يوم 24 سبتمبر، 4 مباريات، البداية ستكون حينما يحل الهلال حامل اللقب ضيفاً ثقيلاً على مضيفه البكيرية، ثم يواجه الجبلين فريق الفتح، وبعدها يستضيف الاتحاد ضيفه العين، فيما يلاقي الخلود فريق الشباب.
وتختتم مباريات دور الـ 32 من البطولة، يوم 25 سبتمبر، بإقامة 4 مباريات، حيث يلاقي النجمة فريق ضمك، ثم يواجه فريق أبها ضيفه التعاون، ويستضيف فريق جدة نظيره الرائد، فيما يحل الرياض ضيفاً على فريق الصفا في آخر مباريات هذا الدور.