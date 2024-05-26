لاعب الأخضر "الموسى" ينتزع فضية غرب آسيا للبلياردو 9 كرات

حقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر عبد الرحمن الموسى ، اليوم الأحد، الميدالية الفضية في منافسات البلياردو 9 كرات ناشئين ببطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخبًا.
وكان "الموسى" قد وصل إلى نهائي البطولة وخسر النهائي من لاعب منتخب البحرين حسين مروم صاحب الذهبية بنتيجة “ 9 / 5 “.
وفي منافسات 10 كرات بلياردو ناشئين تأهل لاعب المنتخب السعودي مشاري الشمردل إلى دور الثمانية بعد فوزه على لاعب منتخب البحرين فيصل الحسني بنتيجة " 5 /3 “.
وفي منافسات السنوكر تعملق اللاعب السعودي زياد القباني وتأهل إلى دور الثمانية في منافسات 6 كرات حمرا بعد أن تصدر مجموعته الأولى والتي ضمت لاعبي الخبرة في منتخبات العراق والبحرين كما تأهل شقيقه عبد الله القباني أصغر لاعب في البطولة "9 سنوات" إلى دور الثمانية في منافسات 6 كرات حمرا بعد أن حقق وصافة المجموعة الثانية .
وقدم المنتخب السعودي في هذه البطولة لاعبين صغارًا في السن لاكتساب الخبرة وتعويدهم على المشاركة الخارجية حيث شارك لاعب المنتخب السعودي إبراهيم الأسود "11 سنة" في منافسات البلياردو للناشئين وقدم مستويات رائعة وخرج من البطولة ولكن كسب احترام وتقدير الجميع.
من جانب آخر يصل غدًا الاثنين إلى البحرين الفريق السعودي النسائي استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر حيث يشارك 6 منتخبات في منافسات السيدات.
وتضم البعثة مديرة الفريق نجلاء العليان واللاعبات "جود بخاري لارا الزنان والبتول الحمزة ورحاب يحيى" وتُقام منافسات السيدات يوم الثلاثاء.