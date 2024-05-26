لاعب الأخضر "الموسى" ينتزع فضية غرب آسيا للبلياردو 9 كرات

وفي منافسات السنوكر تعملق اللاعب السعودي زياد القباني وتأهل إلى دور الثمانية في منافسات 6 كرات حمرا بعد أن تصدر مجموعته الأولى والتي ضمت لاعبي الخبرة في منتخبات العراق والبحرين كما تأهل شقيقه عبد الله القباني أصغر لاعب في البطولة "9 سنوات" إلى دور الثمانية في منافسات 6 كرات حمرا بعد أن حقق وصافة المجموعة الثانية .