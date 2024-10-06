الألعاب السعودية الثالثة: الشريدة يحصد ذهبية رماية الأطباق

توج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات رماية الأطباق (تراب) ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، التي أقيمت اليوم الأحد في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.
حقق الرامي محمد منصور الشريدة الميدالية الذهبية، بينما حصل فهد علي السهلي على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال فهد ماكن المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية.
ومن المقرر أن تقام الثلاثاء المقبل منافسات مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات رماية الأطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال.
الجدير بالذكر أن منافسات الرماية كانت قد انطلقت يوم السبت بمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار.