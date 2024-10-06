الألعاب السعودية الثالثة: الشريدة يحصد ذهبية رماية الأطباق

توج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في منافسات رماية الأطباق (تراب) ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، التي أقيمت اليوم الأحد في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.