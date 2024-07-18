الاتحاد الآسيوي يكشف الستار عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للسيدات

تم الكشف عن كأس دوري أبطال آسيا للسيدات الجديدة الرائعة، يوم الخميس، في حفل القرعة الرسمي للدور التمهيدي ودور المجموعات للموسم التاريخي الأول من هذه البطولة 2024-2025، وذلك من قِبل رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السيدة كانيا كيوماني، وبحضور الأيقونة اليابانية مانا إيوأبوتشي.
وتعتبر الكأس عملاً فنياً يمزج ببراعة بين التصميم التقليدي والجمالية الحديثة، حيث إن الكأس الفضية اللامعة لا ترمز إلى النصر فحسب، بل ترمز أيضاً إلى الاحتفال بالوحدة والفرح في كرة القدم للسيدات، مع بدء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عصراً جديداً مع بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات.
يبلغ ارتفاع الكأس 65 سم، وقد تم تصميمها وتصنيعها يدوياً على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالمياً، شركة توماس لايت. يحمل صانعو الذهب والفضة ومقرهم لندن ترخيصاً ملكياً، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.
عمل كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة توماس لايت في تعاون وثيق لتصميم كأس بملامح أيقونية ومميزة تعكس الطبيعة الرائدة لدوري أبطال آسيا للسيدات.
تُظهر المقابض المتدفقة وحدة المشجعين واللاعبات من جميع أنحاء آسيا من خلال تصوير المجموعتين وهما ترفعان ذراعهما في لفتة مُبهجة، حيث يرفعان الكأس معاً في احتفال مشترك. ومن خلال نسج شكل رشيق وتصميم أنيق، وسيتم نقش أسماء الأبطال في قاعدة الكأس أسفل عنوان البطولة.
يشار إلى أنه سوف يتنافس 21 نادياً من أجل الحصول على اللقب الأول في بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، حيث يستعدون بحماس لخوض منافسات النسخة الافتتاحية، والتي ستنطلق في أغسطس القادم.