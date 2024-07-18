الاتحاد الآسيوي يكشف الستار عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للسيدات

تم الكشف عن كأس دوري أبطال آسيا للسيدات الجديدة الرائعة، يوم الخميس، في حفل القرعة الرسمي للدور التمهيدي ودور المجموعات للموسم التاريخي الأول من هذه البطولة 2024-2025، وذلك من قِبل رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السيدة كانيا كيوماني، وبحضور الأيقونة اليابانية مانا إيوأبوتشي.