ناشئو أخضر اليد يتغلبون على منتخب كوسوفو ودياً

تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين اليوم السبت 30 يوليو 2022م على منتخب جمهورية كوسوفو للناشئين بنتيجة (38-29)، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في جمهورية سلوفينيا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.