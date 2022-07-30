المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين
المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين
رياضة

ناشئو أخضر اليد يتغلبون على منتخب كوسوفو ودياً

سبق
سبق

تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين اليوم السبت 30 يوليو 2022م على منتخب جمهورية كوسوفو للناشئين بنتيجة (38-29)، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في جمهورية سلوفينيا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.

وتعد هذه المواجهة هي الودية الأولى التي يخوضها ناشئو الأخضر في المعسكر الخارجي، ومن المقرر خوض 7 مواجهات ودية أخرى في المعسكر الذي يمتد حتى يوم 14 أغسطس 2022م.

سلوفينيا
كرة اليد
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