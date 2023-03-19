"الفيصل" يرأس اجتماع الدورة الـ46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عقب ذلك، تابع الحضور عروضاً مرئية حول عدد من البرامج الرياضية والشبابية في عدد من الدول، من أبرزها الفعاليات الرياضية التي استضافتها المملكة مؤخراً، وكأس الخليج العربي 25 التي أقيمت في البصرة بالعراق، ثم عقدت جلسة مغلقة، ناقش فيها أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة، الموضوعات المطروحة للنقاش، ثم صدر عدد من القرارات في هذا الشأن، في مقدمتها الموافقة على إقامة دورة الألعاب العربية بالجزائر 2023، وإقامة العديد من البرامج والأنشطة الشبابية بعدد من الدول العربية، كما تمت الموافقة على التقارير المالية والإدارية وتقارير الأنشطة والبرامج الشبابية التي أقيمت خلال العام الماضي، ثم التقطت في ختام الاجتماع الصور التذكارية لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب.