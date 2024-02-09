فهد بن جلوي يتوج الفائزين بأشواط رموز الحقايق في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم، ملاك الهجن من الإمارات وقطر الفائزين بأولى ألقاب أشواط رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في فئة الـ "حقايق"، والذي انطلقت نسخته الأولى أمس وينظمها الاتحاد السعودي للهجن حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.
ونجحت المطية "الفايضه" لهجن الرئاسة من الإمارات في تحقيق رمز الشوط الأول "بكار ـ مفتوح"، والمطية "مواجه" لمالكها الإماراتي سيف العفاري في تحقيق رمز الشوط الثاني "قعدان ـ مفتوح"، و"الوجبة" لمالكها القطري محمد الكعبي في تحقيق رمز الشوط الثالث "بكار ـ عام"، والمطية "جبار" لمالكها القطري سالم الجربوعي في تحقيق رمز "قعدان ـ عام", كما ظفرت المطية "جبار" بالتوقيت الأفضل في منافسات الـ "حقايق" اليوم وأمس، وحققت المطية المتوجة بلقب رمز الشوط الرابع توقيتاً بلغ 5:48.50 دقائق.
وبلغ عدد المطايا المشاركة في منافسات الـ "حقايق" 2583 مطية، بواقع 1369 مطية في اليوم الأول، و1187 مطية في اليوم الثاني.
وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الدول المتوجة بأشواط المهرجان في اليوم الثاني، وذلك عقب تحقيق المطية "غادة" لمالكها الأمريكي قاسم أبو ناصر "سعودي برونكس" لقب الشوط الأول في الفترة الصباحية، فيما مازال ملاك الهجن السعوديين في الصدارة بـ 26 لقباً مقابل 19 مالكاً من الإمارات، 14 مالكاً من قطر، ومالكان من عمان، ومالك هجن بحريني، كويتي، وأمريكي.