فهد بن جلوي يتوج الفائزين بأشواط رموز الحقايق في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

ونجحت المطية "الفايضه" لهجن الرئاسة من الإمارات في تحقيق رمز الشوط الأول "بكار ـ مفتوح"، والمطية "مواجه" لمالكها الإماراتي سيف العفاري في تحقيق رمز الشوط الثاني "قعدان ـ مفتوح"، و"الوجبة" لمالكها القطري محمد الكعبي في تحقيق رمز الشوط الثالث "بكار ـ عام"، والمطية "جبار" لمالكها القطري سالم الجربوعي في تحقيق رمز "قعدان ـ عام", كما ظفرت المطية "جبار" بالتوقيت الأفضل في منافسات الـ "حقايق" اليوم وأمس، وحققت المطية المتوجة بلقب رمز الشوط الرابع توقيتاً بلغ 5:48.50 دقائق.