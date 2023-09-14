في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي اليوم.. ثلاث مباريات مثيرة أبرزها الهلال والرياض

وتُختتم مباريات الجولة السادسة، غدًا السبت، بأربعة لقاءات، الأول يستضيف فيه فريق أبها نظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، فيما يلتقي فريق النصر مضيفه فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يلتقي فريق الحزم فريق الطائي في مواجهة يسعى الناديان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بها.