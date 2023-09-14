في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي اليوم.. ثلاث مباريات مثيرة أبرزها الهلال والرياض

تُستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع فريق الفيحاء بالشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وفريق الهلال يواجه فريق الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويستضيف فريق الخليج نظيره الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وتُختتم مباريات الجولة السادسة، غدًا السبت، بأربعة لقاءات، الأول يستضيف فيه فريق أبها نظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، فيما يلتقي فريق النصر مضيفه فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يلتقي فريق الحزم فريق الطائي في مواجهة يسعى الناديان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بها.
أما أقوى مواجهات الجولة فيلتقي فيها فريق الأهلي نظيره التعاون على ملعب الأمير عبد الله بن فيصل.