"الرائد" يجدد عقد "البركاوي"

نجحت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع بتجديد عقد المهاجم المغربي كريم البركاوي، ليستمر مع الفريق للموسم الثالث على التوالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.
واكتفى النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بنشر صورة للاعب وأرفقها بعبارة" كريم البركاوي.. ريداوي قبل كل شي".
وانضم البركاوي إلى صفوف الرائد في أكتوبر من عام 2020 بعقد يمتد لمدة موسمين قادماً من فريق حسنية أكادير المغربي.
ويعد الرائد محطة البركاوي الثانية، حيث لم يسبق أن لعب لناد آخر منذ ظهوره موسم 2014 - 2015، وخاض مع الفريق الريداوي 51 مباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان، وسجل خلالها 29 هدف منها 13 هدف الموسم الماضي.
وكانت إدارة النادي قد قامت مؤخراً بتجديد عقود لكل من المهاجم رائد الغامدي ولمدة ثلاثة مواسم، والمدافع محمد سالم لمدة موسم، وعبدالله مجرشي وعبدالله الفهد ومنصور البيشي.
ويأتي تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار حرص إدارة النادي على المحافظة على استقرار ومكتسبات الفريق، بعد أن نجح في البقاء بدوري المحترفين.
الجدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد وصلت أول أمس إلى تركيا؛ وذلك لإقامة معسكر إعدادي هناك تأهباً للموسم الجديد، والذي يستمر حتى الخامس عشر من أغسطس المقبل، يتخللها عدد من المباريات التجريبية.