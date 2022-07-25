"الرائد" يجدد عقد "البركاوي"

الجدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد وصلت أول أمس إلى تركيا؛ وذلك لإقامة معسكر إعدادي هناك تأهباً للموسم الجديد، والذي يستمر حتى الخامس عشر من أغسطس المقبل، يتخللها عدد من المباريات التجريبية.