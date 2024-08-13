"الرخامية" تكسب التوقيت الأفضل في افتتاح منافسات "الحقايق"

خطفت المطية "الرخامية" لمالكها الإماراتي حمد العامري، التوقيت الأفضل في أول أيام منافسات "الحقايق"، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، وفي رابع أيام المهرجان في نسخته السادسة الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.