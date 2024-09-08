"حمدالله": هدفي الحصول على لقب هداف الدوري وأسعى لكسر رقم "السومة"

أكد المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الشباب، أنه اختار الفريق كونه ناديًا كبيرًا وله تاريخ وجماهير عريقة.
وقال "حمدالله" في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "لكل لاعب أهداف شخصية، وهدفي الحصول على لقب هداف الدوري، وأعتقد أن المنافسة ستكون قوية".
وتحدث لاعب الشباب عن أنديته السابقة الاتحاد والنصر: "كل لاعبي الاتحاد الذين لعبت معهم ذوو مستوى عالٍ جدًّا مثل حجازي، وطارق حامد، ورومارينهو، حتى في النصر واجهت لاعبين مميزين مثل امرابط، جوليانو، بيتروس، ما أقدر أميّز واحد على واحد".
وتابع حمدالله: "الدوري السعودي من أفضل الدوريات العربية، وأنا سعيد بتواجدي كل هذه الفترة، وأشكر عمر السومة الذي رفع سقف المنافسة، وسأسعى لكسر رقمه حيث سجل نحو 145 هدفًا .
وأكد عبد الرزاق حمدالله أن جمهور نادي الاتحاد هو الأفضل على مستوى السعودية وعلى مستوى الدول العربية، ومن أفضل الجماهير الذي رأيتها خلال مسيرتي.