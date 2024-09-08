"حمدالله": هدفي الحصول على لقب هداف الدوري وأسعى لكسر رقم "السومة"

وتحدث لاعب الشباب عن أنديته السابقة الاتحاد والنصر: "كل لاعبي الاتحاد الذين لعبت معهم ذوو مستوى عالٍ جدًّا مثل حجازي، وطارق حامد، ورومارينهو، حتى في النصر واجهت لاعبين مميزين مثل امرابط، جوليانو، بيتروس، ما أقدر أميّز واحد على واحد".