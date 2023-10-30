بعد الهتافات المسيئة.. "الأهلي" يدرس شكوى جماهير "الهلال".. و"الحميدي" يوضّح موقف "الانضباط"

كشف الإعلامي الرياضي "عبدالرحمن الحميدي"، عن طلب إدارة الأهلي من الإدارة القانونية بالنادي، دراسة رفع شكوى رسمية تجاه مدرج الهلال بشأن أحداث كلاسيكو الفريقين بمنافسات الدوري.
وانتشرت عدة مقاطع فيديو تظهر جماهير الهلال بالمدرجات ضمن لقاء الفريقين الجمعة الماضي، تقوم بترديد هتافات مسيئة ضد النادي الأهلي وجماهيره.
ووفقًا لما أفاد به "الحميدي" عبر برنامج "برا الـ18"؛ فإن لجنة الانضباط لا تتدخل في مثل هذا النوع من المخالفات؛ لأنها لا تستطيع أن تثبت العبارات التي تصدر من المدرجات.
وتابع، بحسب مصادر البرنامج: "لجنة الانضباط أيضًا لا تستطيع أن تثبت أن هذه الهتافات تخص ناديًا بعينه، ولكن في حال وصلت الشكوى للجنة فهي ستستند إلى تقرير مراقب المباراة، والمراقب لم يدوّن أي شيء حول هذا الموضوع".
وأوضح "الحميدي" أن مثل هذه المقاطع المتداولة لا تستند إليها اللجنة إلا إذا وردتها شكوى رسمية لصاحب الشأن؛ لذلك يجب التأكد من أن هذه المقاطع حقيقية وغير مفبركة.