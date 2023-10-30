بعد الهتافات المسيئة.. "الأهلي" يدرس شكوى جماهير "الهلال".. و"الحميدي" يوضّح موقف "الانضباط"

وتابع، بحسب مصادر البرنامج: "لجنة الانضباط أيضًا لا تستطيع أن تثبت أن هذه الهتافات تخص ناديًا بعينه، ولكن في حال وصلت الشكوى للجنة فهي ستستند إلى تقرير مراقب المباراة، والمراقب لم يدوّن أي شيء حول هذا الموضوع".